İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi (2)

Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında gençlere seslendi.

Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi (2)

KOCA, GENÇLERE SESLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında gençlere seslendi. Koca, "Şimdiki gençler, söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz. Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah; fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. Hayat eve sığar" dedi.

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT