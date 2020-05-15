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  3. Koronavirüsten dolayı bayram şekerlerine rağbet azaldı!

Koronavirüsten dolayı bayram şekerlerine rağbet azaldı!

Dünyada ve Türkiye’de toplum düzeninde köklü değişikliklere neden olan korona virüs salgını, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala tezgahtaki yerini alan bayram şekerlerine ilgiyi azalttı. Çeşit çeşit bayram şekeri, salgın ve sokağa çıkma kısıtlaması ihtimali nedeniyle elde kaldı.

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15 Mayıs 2020 Cuma 11:32

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