Koronavirüs'ten hayatını kaybeden hamile kadının, karnındaki bebek hayata tutundu!

Cemile Filar, Uzman Çavuş eşiyle birlikte İstanbul'dan tatil için memleketi Ordu'ya gitti. Köyüne gitmesiyle kendini bir süredir rahatsız hisseden Filar, Ordu Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan Cemile Filar'ın test sonucu pozitif çıkmasıyla, sağlık durumu iyice ağırlaştı. Sağlık durumunun git gide kötüye gittiğini gören doktorlar Filar'ı önce Çorum’a, ardından da Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk ettiler.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Önce Çorum'a ardından Ankara'ya sevki gerçekleştirilen 6 aylık hamile kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen, koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Filar'ın karnındaki bebeği ise ameliyatla alındı. Sağ salim hayata tutan küçük bebek kuvöze alındı.

Filar’ın cenazesi, yakınları tarafından, Ankara Şehir Hastanesi'nin morgundan alınıp Kabataş ilçesi Yeniceli Mahallesi’ne getirildi. Cemile Filar, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.