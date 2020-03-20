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Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'da yaptığı paylaşımda koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca, yaşlı ve direnci zayıf 5 hastanın hayatını kaybettiğini belirtti. Koca açıklamasında "Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da ptığı paylaşımda koronavirüs vakaları ile ilgili açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311’i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımı:

 




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