Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'da yaptığı paylaşımda koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca, yaşlı ve direnci zayıf 5 hastanın hayatını kaybettiğini belirtti. Koca açıklamasında "Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da ptığı paylaşımda koronavirüs vakaları ile ilgili açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311’i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın paylaşımı:
Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2020
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