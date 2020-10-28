Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin sevilen İsmi Mehmet Tura koronavirüse yakalanmıştı. 22 Ekim'de koronavirüs testi yaptıran Mehmet Tura'nın test sonucu pozitif çıkmıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki özel bir hastanede tedavi altına alınan Mehmet Tura'nın durumu kötüye gidince yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Yakınları tarafından İznik'e getirilen Tura'nın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.

Törene, Tura'nın yakınlarının yanı sıra İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

MEHMET TURA KİMDİR?

Mehmet Tura, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin önemli ismiydi.

Bursalı olan Mehmet Tura, koronavirüs nedeniyle 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Mehmet Tura kendisi ve ailesine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı.

"Oğlum cazgır Bülent Tura. Ona da ‘Pele Bülent’ diyorlar. Benim namım da ‘Pele Mehmet’ bilindiği üzere. Bir de torunum var, o da cazgır ‘Pele Levent’. Ona da öğrettik mesleği. Dededen toruna cazgırlık devam ediyor. Oğlumla Kırkpınar’da birlikte cazgırlık yapıyoruz.

Gençliğimde futbol oynuyordum. O zamanlar Brezilyalı Pele vardı, çok meşhurdu. Ben de ince, uzun boylu ve esmerim. Futbol oynamamı Pele’ye benzettiler. Pele gibi oynuyor dediler. O gün bugündür ‘Pele’ diye lakabımız var."