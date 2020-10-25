Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilyacılık işiyle uğraşan 33 yaşındaki Mücahit Balantekin, rahatsızlığı yüzünden geçtiğimiz günlerde gittiği hastanede koronavirüs kapmıştı. Yapılan tetkikler ve doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Balantekin'in cenazesi gözyaşları ile toprağa verildi. Bir çocuk babası adamın ölmeden önce çektiği videoda "Şükürler olsun, iyi olacağım inşallah. Hepinizi seviyorum, dua bekliyorum" sözleri ise izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

İnegöl’de ikamet eden 33 yaşındaki bir çocuk babası Mücahit Balantekin bronşit rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede korona virüse yakalandı. Genç adam tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Balantekin’in kısa bir süre önce çekilen görüntüleri yürekleri burktu. Gencin son sözleri "Şükürler olsun iyi olacağım inşallah, hepinizi seviyorum dua bekliyorum" oldu.

SEVENLERİ GÖZYAŞLARI BOĞULDU

Bronşit rahatsızlığı da bulunan Balantekin’e plazma kan tedavisinin de uygulandığı öğrenildi. Balantekin’in ölümü ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Balantekin İnegöl Kavaklaraltı Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Balantekin’in geçen sene evlendiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.