Koronavirüsten korunmak için ağaç kovuğuna girdi

Hakan AKGÜN/AYVACIK (Samsun) - SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde yaşayan İlkay Gümüşsu (38), koronavirüsten korunmak için ağaçta açtığı kovuğa girdi. Gümüşsu, kovuktaki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan İlkay Gümüşsu, koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve hastalıktan korunmak için fındık bahçesindeki ağaçta açtığı kovuğa girdi. Gümüşsu, kovukta çektiği görüntüsünü, sosyal medya hesabından "Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi korona erkek ister beni bulmaya, haydi iyi günler" mesajıyla paylaştı. Gümüşsu'nun paylaşımı büyük ilgi gördü.

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Kaynak: DHA