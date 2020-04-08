Koronavirüsten korunmak için asırlık ağaca yaptığı davranış büyük tepki çekti!
Samsun Ayvacık'ta yaşayan İlkay Gümüşsu (38) koronavirüsten korunmak için ağaç kavuğunu oyarak, ağacın içinde kendisine yuva yaptı. Sosyal medyaya attığı fotoğraflarıyla ilgi çeken Gümüşsu, ''Koronavirüs gelsin de beni burda bulsun'' diyerek salgına meydan okudu. Gümüşsü'yun bu görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.
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08 Nisan 2020 Çarşamba 18:03
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