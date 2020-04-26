Koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içince öldü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen Barış Çimen'in, koronavirüs salgınından korunmak için dezenfektan ve etil alkol içtiği iddia edildi. Çimen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çerkezköy'ün Cumhuriyet Mahallesi Tepe Konutları'nda yaşayan ve yakınları tarafından psikolojik sorunları olduğu belirtilen Barış Çimen, iddiaya göre, dün koronavirüs salgınından korunmak için dezenfektan ve ardından da etil alkol içti. Bir süre sonra fenalaşan Çimen, annesi ve ablasının haber vermesi üzerine çağrılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çimen, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ailesine dezenfektan ve etil alkol içtiğini söyleyen Çimen'in kesin ölüm nedeninin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme sonrası belli olacağı belirtildi.

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Kaynak: DHA