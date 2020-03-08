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Koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içtiler: 7 ölü

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde koronavirüse iyi geldiğini zannederek endüstriyel alkol tüketen 7 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içtiler: 7 ölü

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde koronavirüse iyi geldiğini zannederek endüstriyel alkol tüketen 7 kişi hayatını kaybetti.

Endüstriyel alkol tüken 48 kişi zehirlenirken bazı kişiler görme yetisi kaybetti. Ahvaz Savcı Yardımcısı Ali Biravend, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Kaynak: DHA




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