Koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içtiler: 7 ölü

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde koronavirüse iyi geldiğini zannederek endüstriyel alkol tüketen 7 kişi hayatını kaybetti.

Endüstriyel alkol tüken 48 kişi zehirlenirken bazı kişiler görme yetisi kaybetti. Ahvaz Savcı Yardımcısı Ali Biravend, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Kaynak: DHA