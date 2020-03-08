Koronavirüsten korunmak için içtiler: 7 kişi acılar içinde öldü! Bazıları kör oldu
Koronavirüsten korunmak için İran'da 48 kişi endüstriyel alkol içti. İyi geldiğini zannederek zehirlenen bu 48 kişiden bir kısmı görme yetisini kaybederken 7 kişi de hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından korkuluyor.
Akılalmaz korona önlemi... İyi gelir diye endüstriyel alkol içtiler. Herkes zehirlendi.
İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde corona virüse iyi geldiğini zannederek endüstriyel alkol tüketen 7 kişi hayatını kaybetti. Endüstriyel alkol içenlerin bir kısmı ise görme yetisini kaybetti.
ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
İran’da corona virüsten korunmaya iyi geldiğine inanıp endüstriyel alkol tüken 48 kişi zehirlendi. Bazı kişiler görme yetisini kaybederken, yedi kişi feci şekilde can verdi. Ahvaz şehrinin Savcı Yardımcısı Ali Biravend, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını açıkladı.
Koronovirüs temalı porno çektiler!
Starbucks'ta bardak dönemi bitti! Korona sebebiyle kişisel kahve servisi yok
Gözünün içine siyah dövme yaptıran kadın, kör oldu!
Cynthia Nixon Be A Lady dedi, destek yağdı! "Hanım Hanımcık ol" videosu viral oldu
Balenciaga’dan ürperten 2020 kampanyası!
Kutsal mekanda cinsel ilişki videosu çekip internete yüklediler!
Ünlü yönetmen Spielberg'in kızı porno yıldızı oldu! Babası destekledi
Aldatıldığını öğrendi! Öyle bir intikam aldı ki sosyal medya ayaklandı
Kalıcı ereksiyon sebebiyle evden çıkamıyor! Ameliyat oldu, hayatı değişti
HABERE YORUM KAT