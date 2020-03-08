Koronavirüsten korunmak için içtiler: 7 kişi acılar içinde öldü! Bazıları kör oldu

Akılalmaz korona önlemi... İyi gelir diye endüstriyel alkol içtiler. Herkes zehirlendi.

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde corona virüse iyi geldiğini zannederek endüstriyel alkol tüketen 7 kişi hayatını kaybetti. Endüstriyel alkol içenlerin bir kısmı ise görme yetisini kaybetti.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

İran’da corona virüsten korunmaya iyi geldiğine inanıp endüstriyel alkol tüken 48 kişi zehirlendi. Bazı kişiler görme yetisini kaybederken, yedi kişi feci şekilde can verdi. Ahvaz şehrinin Savcı Yardımcısı Ali Biravend, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Koronovirüs temalı porno çektiler!

Starbucks'ta bardak dönemi bitti! Korona sebebiyle kişisel kahve servisi yok

Gözünün içine siyah dövme yaptıran kadın, kör oldu!

Cynthia Nixon Be A Lady dedi, destek yağdı! "Hanım Hanımcık ol" videosu viral oldu

Balenciaga’dan ürperten 2020 kampanyası!

Kutsal mekanda cinsel ilişki videosu çekip internete yüklediler!

Ünlü yönetmen Spielberg'in kızı porno yıldızı oldu! Babası destekledi

Aldatıldığını öğrendi! Öyle bir intikam aldı ki sosyal medya ayaklandı

Kalıcı ereksiyon sebebiyle evden çıkamıyor! Ameliyat oldu, hayatı değişti