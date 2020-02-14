Koronavirüsten kurtuldu! Mahalle dayağından kurtulamadı

Çin'de koronavirüs tedavisinde iyileşenlerin insanlara yapılan zulüm devam ediyor. Yayınlanan görüntülerde hastanede tedavi olduktan sonra evine dönen kişiye mahalleli virüsü bulaştırabilir şüphesiyle linç girişiminde bulundu. Tekme ve yumruklara maruz kalan kişi de hastaneden çıktığına pişman oldu.