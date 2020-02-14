Koronavirüsten kurtuldu! Mahalle dayağından kurtulamadı
Çin'de koronavirüs tedavisinde iyileşenlerin insanlara yapılan zulüm devam ediyor. Yayınlanan görüntülerde hastanede tedavi olduktan sonra evine dönen kişiye mahalleli virüsü bulaştırabilir şüphesiyle linç girişiminde bulundu. Tekme ve yumruklara maruz kalan kişi de hastaneden çıktığına pişman oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması
Mersin'de korku dolu anlar! Bir öğrencide Koronavirüs şüphesi telaş yarattı
Çinli araştırmacılar açıkladı! Koronavirüsün taşıyıcısı ''Pangolin''
Koronavirüsü yüzünden ABD'li bir vatandaş öldü!
14 Şubat 2020 Cuma 11:31
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT