Koronavirüsten ölen eski İBB Başkanı Kadir Topbaş için Beyoğlu Belediyesi önünde tören düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kadir Topbaş'ın cenazesi, bu sabah 09.30'da hastaneden alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.

76 yaşında ölen Topbaş bugün defnedilecek. Topbaş için Beyoğlu Belediyesi önünde tören düzenlendi. Zincirlikyu Gasilhanesi’nden alınan Topbaş’ın naaşı tören için Beyoğlu Belediyesi önüne getirildi.

Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan duaların ve alınan helalliğin ardından Topbaş'ın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne götürüldü.

SON DÖNEMDE YAPILACAK ESERLERE KADİR TOPBAŞ İSMİ VERİLECEK

Yapacakları eserlere Kadir Topbaş ismini vereceklerini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Eserlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz kendisiyle Kasımpaşa’da Beyoğlu’nda dolaşırken, çocukluğundan hatıraları paylaşırdı. Biz de Beyoğlu’nda onu sevenler olarak, burada bıraktığı hatıralara sonuna kadar sahip çıkacağız. İsminin yaşaması için bu dönemde yapacağımız eserlere Kadir Topbaş ismini de vermeyi uygun görüyoruz. Allah rahmet eylesin. İstanbul’un, Beyoğlu’nun Kadir abisi olacak. Biz onu öyle hatırlayacağız" dedi.