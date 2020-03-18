Türkiye koronavirüsten 2. ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle 61 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca'nın paylaşımı: