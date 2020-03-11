Koronavirüs'ten teknoloji sayesinde korunabilirsiniz!

Teknolojinin nimetleri saymakla bitmiyor. Şimdi de koronavirüsten korunmaya yardımcı olacak yöntemlerle dikkat çekiyor. İşte teknolojiyle koronadan korunmanın yolları...

Geçtiğimiz yılın sonlarında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgının ötürü binlerce insan hayatını kaybetti. Kısa süre içerisinde dünyanın geneline yayılan salgın son olarak Türkiye’de de görüldü. Geçtiğimiz gün hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü belirtildi.

Hastanın ateş ve öksürük semptomlarıyla hastaneye başvurduğu ve yapılan testlerin pozitif çıktığı açıklandı. Hastanın erkek olduğu ve durumunun iyi olduğu da belirtildi. Hali hazırda ilk vakanın hangi şehirde ortaya çıktığı açıklanmasa da genel kanı bu vakanın İstanbul’da olduğu yönünde. Elbette henüz kesin bir bilgi yok.

Koronavirüsten korunmak için teknolojiyi kullanın

Peki koronavirüsten korunma için neler yapabiliriz? Bunun için internet üzerinde pek çok tavsiye yer alıyor. Kısaca özetlemek gerekirse koronavirüsten korunma için teknolojiyi kullanıp, tavsiyelere uymanız yeterli olacak.

Öncelikle internet üzerinde Türkiye’nin önde gelen hastanelerinin web sayfalarını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Bu sayfalarda koronavirüsün kökeni, bulaşma yolları ve en önemlisi de korunma metotları sayfalarca yazı halinde anlatılmış.

Corona virüsü belirtileri ne zaman ortaya çıkar?

Corona virüsü belirtileri Sağlık Bakanlığı

Eğer okumaya üşeniyorsanız bu hiç sorun değil. YouTube üzerinden pek çok doktorun bu konu ile ilgili videolarına ulaşabilirsiniz. Bu videolarda koronavirüsten korunma yolları ciddi üsluplarla anlatılıyor. Dolayısıyla izlediğiniz metotları uyguladığınızda virüs salgınından korunmanız pek de zor olmayacaktır.

Son olarak sizlere tavsiyemiz, kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak durmanız. Keza aşağıdaki video virüs salgınının nasıl yayıldığını çok güzel özetliyor.