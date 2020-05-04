Koronavirüsü 21 günde yenen taksici, oyun havasıyla taburcu oldu

GAZİANTEP'te taksici İ.K., 21 gün koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden "Antep'in Hamamları" türküsü çalınarak, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Kentte taksicilik yapan İ.K., 13 Nisan günü rahatsızlanınca yakınları tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan "Covid-19" testi pozitif çıkan İ.K., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 17 gün boyunca tedavi gören İ.K., sağlık durumunun düzelmesiyle normal servise alındı. Burada da 4 gün tedavi gören ve bu süreçte yapılan 2 yeni testi negatif çıkan İ.K., bugün taburcu edildi. Tedavisi tamamlanan ve 14 gün izolasyon şartıyla taburcu olan E.Y., hastaneden "Antep'in Hamamları" türküsü eşliğinde sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evine uğurlandı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA