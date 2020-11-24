Koronavirüsü atlatan Mohamed Salah sahalara geri dönüyor!

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen yıldız futbolcu Mohamed Salah, geçtiğimiz haftalarda, ülkesine seyahat ederek bir düğüne katılmıştı. Bu düğünün ardından testi pozitif çıkan yıldız futbolcu, iki haftalık karantina sürecine girdi. Karantina süreci boyunca hastalığı hafif geçiren Salah'ın, son yapılan testleri negatif çıktı ve tamamen iyileşti. Mısırlı golcü, Liverpool'un Çarşamba günü, Atalanta ile oynayacağı maçta kadroya dahil edilecek.

Teknik Direktör Jürgen Kloop, Atalanta maçı öncesinde bu müjdeyi taraftarlarına verdi. Alman çalıştırıcı, 28 yaşındaki hücum oyuncusunun iyileştiğini ve Atalanta karşısında oynayabileceğini söyledi. Salah, Premier Lig'de Leicester City maçını kaçırmıştı.

İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda çıktığı 3 maçı kazandı. Kırmızılar bu maçlarda 8 gol kaydederken, kalesini gole kapattı.