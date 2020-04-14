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Koronavirüsü atlatan ünlü futbolcu Fellaini taburcu edildi

ANKARA (AA) - Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen Marouane Fellaini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.32 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı atlattığını belirterek, "En...

Koronavirüsü atlatan ünlü futbolcu Fellaini taburcu edildi

ANKARA (AA) - Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen Marouane Fellaini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

32 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı atlattığını belirterek, "En zor kısım geride kaldı. Mücadeleye devam edelim." ifadelerini kullandı.

Fellaini, kulübüne ve Çin'de tedavi gördüğü hastanenin çalışanlarına kendisiyle ilgilendikleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA




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