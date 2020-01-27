Koronavirüsü can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 80 oldu

Koranavirüsün öldürdüğü kişi sayısı 80'e yükseldi. Enfekte kişilerin sayısı ise 2 bin 744'e ulaştı.

RAKAMLARLA KORONAVİRÜS

Ayrıca, Hong Kong’da 8, Makau’da 5 ve Tayvan’da 4 vaka tespit edildi.

Virüsten etkilendiğinden şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794, enfekte kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı da 30 bin 453 olarak açıklandı.