Koronavirüsü can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 80 oldu
Son dakika haberine göre Çin'de çıkan koronavirüs (2019-nVoC) virüsü tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Nereden bulaştığı belli olmayan virüsün ise yayılma hızı oldukça fazla... Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ise Pekin'e gidiyor.
Koranavirüsün öldürdüğü kişi sayısı 80'e yükseldi. Enfekte kişilerin sayısı ise 2 bin 744'e ulaştı.
RAKAMLARLA KORONAVİRÜS
Ayrıca, Hong Kong’da 8, Makau’da 5 ve Tayvan’da 4 vaka tespit edildi.
Virüsten etkilendiğinden şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794, enfekte kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı da 30 bin 453 olarak açıklandı.
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