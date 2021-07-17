Koronavirüsü çok zor atlatmıştı... Seda Bakan'dan üzücü haber

Geçtiğimiz kasım ayında koronavirüse yakalanan ve hastalığı ağır geçiren oyuncu Seda Bakan, süreci atlatmasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen halen koku alamadığını açıkladı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Covid-19'a yakalanan başarılı oyuncu Seda Bakan, kızını emzirmesi sebebiyle hastalık süreci boyunca hiç ilaç kullanamamıştı. Hastalığı bir hafta içerisinde yenen Bakan, etkilerinin halen devam ettiğini söyledi

"EĞER GEÇMEZSE DOKTORA GİDECEĞİM"

Güzel oyuncu, "Hastalığın üzerinden 8 ay geçti ama halen koku alamıyorum. 1 ay daha bekleyeceğim. Eğer bu sıkıntım geçmezse doktora gideceğim" dedi.

SEDA BAKAN KİMDİR?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze'de doğmuştur. Anne tarafı Selanikli, baba tarafı Saraybosnalıdır. Bir de ağabeyi vardır. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun oldu.



Türker İnanoğlu'nun sinema televizyon alanında eğitim vermek ve sektörde hazır yetişmiş personel açığını kapatmak için Kavacık'ta kurduğu TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezi'nde eğitim aldı.



Seda Bakan, çeşitli dizilerde rol aldı. Özellikle de "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisindeki Eda rolüyle tanındı. 2010 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan senaryosunu Emrah Serbes'in yazdığı, yönetmenliğini Serdar Akar ve Mustafa Altıoklar'ın yaptığı "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Ege Aydan, Sezin Akbaşoğulları gibi oyuncularla birlikte oynadı.



Seda Bakan, 2014 yılında STAR TV'de yayınlanan, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı "Kardeş Payı" adlı dizide oynadı. Seda Bakan, 2014'ün Ocak ayında nişanlandığı müzisyen Ali Erel ile 2014 yılının ekim ayında evleneceğini açıklamıştı ancak nikahın 1,5 ay erken yapılacağını söyledi. 2015 yılında TV8 kanalında yayınlanan sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Yetenek Sizsiniz 2015 programında, Seda Bakan, Eser Yenenler ve Ali Taran ile birlikte jüri üyeliği yaptı.