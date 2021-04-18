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  3. Koronavirüsü hiçe saydılar! Beyoğlu’nda eğlence mekanına polis baskını

Koronavirüsü hiçe saydılar! Beyoğlu’nda eğlence mekanına polis baskını

Koronavirüs kapsamında alınan kararlar doğrultusunda polis ekipleri kısıtlama denetimlerini sürdürüyor. Beyoğlu'nda hafta sonu kısıtlamalarında kapalı olması gereken bir eğlence mekanını basan ekipler, içeride bulunan 25 kişiye 86 bin TL ceza kesti.

Koronavirüsü hiçe saydılar! Beyoğlu’nda eğlence mekanına polis baskını

Koronavirüs kısıtlamalarına dair denetimler sürüyor. Kurallara uymayanlar polis ekipleri tarafından tespit edilip, ceza kesiliyor. Ekipler Beyoğlu'nda hafta sonu kısıtlamalarında kapalı olması gereken bir eğlence mekanını bastı. İçeride bulunan 25 kişiye 86 bin TL ceza kesildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanlarına yönelik korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Dün akşam 22.00 sıralarında denetime çıkan ekipler, Kuloğlu Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanının açık olduğunu ve kapasitesinin üzerinde müşteri aldığını tespit etti. Eğlence mekanında bulunan 25 kişiye toplam 86.725 TL idari para cezası kesildi. Zabıta ekiplerince mühürlenen iş yerinin faaliyetine son verildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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