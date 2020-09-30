Koronavirüsü yenen AK Partili Akbaşoğlu’ndan vatandaşa uyarı

Yakalandığı korona virüsün ardından sağlığına kavuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Aziz ve asil milletimize Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda o kurallara harfiyen riayet etmelerinin kendi sağlıkları ve başkalarının sağlıkları açısından son derece önemli olduğunu tekrar vurgulamak isterim" dedi.

Akbaşoğlu, TBMM'de açıklama yaptı. Akbaşoğlu, geçirdiği korona virüs sürecinden bahsederek, "30 Haziran tarihinde AK Parti Grubu'nda grup başkanvekillerimiz, idare amirlerimiz ile ilgili seçim yapılacaktı. Bir gün önce test yaptırmıştık. Testin sonuçları seçim yapılırken bize intikal etti. 30 Haziran'da Ankara Şehir Hastanesine geçtik. Orada tedavi süreci başladı. 27 günü yoğun bakımda, 20 günü entübe olmak üzere toplam 58 günlük tedavi süreci sonunda elhamdüllah doktorlarımızın da tavsiyeleri üzerine bir aylık rehabilitasyon sürecini de geçirmek suretiyle vazifemizin başına döndük. Dün itibarıyla AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulunun toplantısına iştirak ettik" ifadelerini kullandı.

Sürecin ağır bir süreç olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, hastanedeyken babasının vefatını öğrendiğini ifade etti. Akbaşoğlu, "Rahmeti Rahman'a kavuşan bütün milletimizden bu pandemi süreci çerçevesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Şu anda tedavi gören bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Bu süreçte insan sevdiklerini uzaktan görmek durumunda kalıyor, temasa geçemiyor, uzaktan muhatap olmak zorunda kalıyor. Aziz ve asil milletimize Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda o kurallara harfiyen riayet etmelerinin kendi sağlıkları ve başkalarının sağlıkları açısından son derece önemli olduğunu tekrar vurgulamak isterim" dedi.

Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, Grup Başkanı ve başkanvekillerine, bütün siyasi partilerin temsilcilerine, Çankırılılara, Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi ve personeline ve millete teşekkür ederek sözlerini tamamladı.