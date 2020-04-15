Koronavirüsü yenen çift, alkışlarla taburcu edildi

DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi'nde gördükleri tedaviyle koronavirüsü yenen Karabulut çifti, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Düzce'de yaşayan Ercan-Neslihan Karabulut çifti, 5 gün önce yüksek ateş şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs testleri pozitif çıkan çift, hastaneye yatırıldı.

Tedaviyle sağlıklarına kavuşan Karabulut çifti, bugün taburcu edildi. Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı çiftten Ercan Karbulut, "Allah'a şükür iyiyiz, sağlığımız yerinde, doktorlarımız ve bütün çalışan arkadaşlar bize yardımcı oldular. Sağlıklı bir şekilde evimize gidiyoruz. Allah razı olsun. Beş gündür tedavi görüyorduk" dedi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Volkan Temi de "Hastalarımızı taburcu ettik bu zorlu süreçte onlar hastalığı atlattılar. Darısı diğer hastaların başına" diye konuştu.

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Kaynak: DHA