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Koronavirüsü yenen çift hastaneden el ele ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gören Makbule (70) ve Turgut (78) Akpınar çifti, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi. Silivri Kolan Hastanesindeki 11 günlük tedavilerinin ardından iyileşen Akpınar çifti, alkışlar eşliğinde el ele hastaneden ayrıldı....

Koronavirüsü yenen çift hastaneden el ele ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gören Makbule (70) ve Turgut (78) Akpınar çifti, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

Silivri Kolan Hastanesindeki 11 günlük tedavilerinin ardından iyileşen Akpınar çifti, alkışlar eşliğinde el ele hastaneden ayrıldı.

Koronavirüsle mücadeleyi kazanarak taburcu edilen çiftin kronik rahatsızlıklarının da olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA




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