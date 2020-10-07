İstanbul Tabip Odasının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Akbaş’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. İTO'dan yapılan açıklamada," 2013 yılı İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarından, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı üyemiz Dr. Ahmet Akbaş’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz." denildi.

Açıklamanın devamında, Dr. Ahmet Akbaş'ın Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptığı belirtilerek," Meslektaşımız Covid-19 nedeniyle, hafif semptomlarla geçen 14 günlük izolasyonun ardından yeniden çalışmaya başlamıştı. Dün akşam (6 Ekim 2020) mesai sonrası poliklinik (sürtime) hizmeti veren Dr. Ahmet Akbaş kendisi gibi hekim olan eşinin de evde bulunduğu sırada gece ani olarak yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi.

Dr. Ahmet Akbaş’ı Yitirmenin Büyük Üzüntüsü İçindeyiz. Genç hekim arkadaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz.https://t.co/hiLYrPcQzC pic.twitter.com/N0KIElT7P2 — İstanbul Tabip Odası (@istabip) October 7, 2020

COVİD-19 KOMPLİKASYONLARI SONUCU ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"30 yaşında, önceden bilinen ek bir sağlık sorunu bulunmayan genç bir hekimin ani ölümünün, Covid-19 hastalığının komplikasyonları ile ilişkili olabileceğini düşünüyoruz. Otopsi sonucunda elde edilecek bilgiler bu konuda daha net değerlendirme yapılmasına olanak sağlayacaktır.

Genç hekim arkadaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz."

DR. AHMET AKBAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Dr. Ahmet Akbaş, 2013 yılında İstanbul Tıp Fakültesi bölümünden mezun oldu. Evli ve bir kız çocuğu babası olan 31 yaşındaki Ahmet Akbaş, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapıyordu. Koronavirüs salgınını yenen Akbaş, izolasyon sürecini atlattıktan sonra görevine dönmüştü. Akbaş, gece saatlerinde evinde ani olarak hayatını kaybetti.

NEDEN ÖLDÜ?

Hayatını kaybeden Ahmet Akbaş'ın yakını Mehmet Seyit Türker, "Pırlanta gibi çocuktu. Dün gece aniden kaybettik. Covid-19'muydu bilemiyoruz. Otopsi sonucunda belli olacak. Genç ve başarılı bir beyin cerrahisi uzmanıydı. Cenazesi Trabzon'a gidecek. Görevdeydi. Mesai çıkışı evinde kalp krizinden hayatını kaybetti " dedi.