Ankara'da yaşayan ve geçtiğimiz ağustos ayında, yeni tip koronavirüse yakalanarak gördüğü tedavi sonucu hastalığı başarıyla atlatan genç doktor İlker Tosun, yaşadığı evde yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistanı olarak görev yapan Dr. İlker Tosun'dan haber alamayan yakınlarının polise başvurması üzeirne acı gerçek ortaya çıktı. Tosun'un adresine ulaşan polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde genç doktoru hareketsiz halde buldu.

ÖLÜM NEDENİ

Geçen yıl ağustos ayında koronavirüsü yendiği öğrenilen 28 yaşındaki genç doktor İlker Tosun'un ölümü sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğarken kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Tosun'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistanı olarak görev yapan Dr. İlker Tosun'un ölüm haberi üzerine Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği asistan hekimi doktor İlker Tosun'un vefat haberini vermekten derin üzüntü duymaktayız. Genç meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.