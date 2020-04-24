Koronavirüsün 4 yeni belirtisi ortaya çıktı!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından birçok ülkeye sıçrayarak can kayıplarına neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 4 belirtisi daha ortaya çıktı ve acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar listesine eklendi.

Koronavirüs, 194 binin üstünde kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, 2 milyon 800 bin kişiyi de enfekte etti.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) internet sitesinde koronavirüs belirtileri başlığı altında yer alan listede şu ana kadar yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı olmak üzere 3 belirti yer alıyordu. Daha sonra listeye üşüme, yorgunluk hissi, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve tat veya koku kaybı olmak üzere 7 belirti daha eklendi.

KORONAVİRÜSÜN 4 BELİRTİSİ

Son olarak ayrıca acil tıbbi müdahale gerektiren dört durum daha belirtildi. Bunlar nefes almada zorlanma, göğüs bölgesinde geçmeyen ağrı veya baskı hissi, bilinç karışıklığı ve morarma.