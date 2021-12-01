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Koronavirüs'ün ardından dünyayı kasıp kavuracak Omicron varyantı yayılmaya devam ediyor! Bu defa Suudi Arabistan'da görüldü!

Omicron varyantının hızla yayılması paniğe neden oldu. Son olarak Hollanda ve Danimarka'da görülen varyant, bu defa Suudi Arabistan'da tespit edilerek, toplamda 11 ülkede kırmızı alarm verdi.

Koronavirüs'ün ardından dünyayı kasıp kavuracak Omicron varyantı yayılmaya devam ediyor! Bu defa Suudi Arabistan'da görüldü!

İlk olarak Güney Afrika'da görülen Omicron (Nu) varyantı, içerisinde 32 farklı mutasyon barındırması sebebiyle bulaşıcılığını ve etkisini insan üzerinde arttırıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün "Küresel risk çok yüksek" olarak uyardığı, uzmanlarınsa "en tehlikeli varyant türü" olarak tanımladığı Omicron, koronavirüsün ardından yeni bir paniğe neden oldu. Toplamda 10 ülkede görülen Omicron varyantına, bu defa Suudi Arabistan'da rastlanıldı.

Koronavirüs'ün ardından dünyayı kasıp kavuracak Omicron varyantı yayılmaya devam ediyor! Bu defa Suudi Arabistan'da görüldü!

TOPLAMDA 11 ÜLKEDE YAYILDI

Ülkelerin varyanta karşı tedbir almaları, Omicron'un bulaşıcılığını durduramadı. Son olarak 10 ülkede görülen bu varyant, Suudi Arabistan'da da görüldü. Dünya Sağlık Örgütü'nü ve Biontech firmasını da harekete geçiren varyanta özel aşılar geliştiriliyor. 

Koronavirüs'ün ardından dünyayı kasıp kavuracak Omicron varyantı yayılmaya devam ediyor! Bu defa Suudi Arabistan'da görüldü!

40 YAŞ VE ALTI RİSKLİ GRUPTA YER ALIYOR

Son olarak, Biontech'i harekete geçiren ve özel aşı üretilmesi için çalışmalara başlanılan Omicron varyantı, 40 ve altı insanları etkisi altına alıyor. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron'dan en çok etkilenen grup olduğunu söyledi.

Koronavirüs'ün ardından dünyayı kasıp kavuracak Omicron varyantı yayılmaya devam ediyor! Bu defa Suudi Arabistan'da görüldü!

OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NEDİR?

Uzmanlar Omicron varyantının içerisinde, 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, bu kadar korkutucu olmasının bir diğer nedeni koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olması ve bilim insanlarının, “Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir” tanımını yapması. Belirtileri içerisinde; Kas ağrısı, kırgınlık, eklemlerde hassasiyet, yorgunluk, hafif öksürük gibi "yorgunluk" gibi görülen belirtiler yer alıyor.

Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee gazetelere yaptığı açıklamada, 'Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor' ifadelerine yer vererek, yeni varyant türünün belirtisini açıkladı. Bunlarla birlikte hafif öksürüğün de olabileceğine dikkat çeken uzman isim, 'Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor' dedi.

Bu varyantın en korkutucu yanı ise yüksek derecede bulaşıcı olması.

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