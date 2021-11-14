Koronavirüsün belgeleri sızdırıldı! İlerisi için planlana kötü gelişmeler ortaya çıktı!

Tüm dünyada yaklaşık 2 yıldan beridir en önemli konulardan birisi olarak koronavirüs karşımıza çıkıyor. İlk olarak Çin'de görülen virüsün tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte milyarlarca insan derinden etkilendi. Bugüne kadar 500 milyona yakın insanı etkilediği düşünülen koronavirüsün 19.5 milyondan fazla kişini de ölümüne neden olduğu ifade ediliyor. Aşılarla birlikte kontrol altına alınmaya çalışılan bu süreçle ilgili ortaya çıkarılan bazı belgeler ise durumun vahametini ortaya koyuyor.

İLAÇ İÇİN DE HAREKETE GEÇİLDİ

Pandemi ile birlikte koronavirüsü kontrol altına almak için tüm dünyada birçok önemli çalışmalara imza atıldı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olarak birçok aşı ortaya çıktı. İlaç noktasında da çalışmalarına devam eden birçok ülke ve firma, hastalığın etkisini azaltmak adına ilaç üretimine geçmek için harekete geçti.

SONBAHAR STRATEJİSİ ORTAYA ÇIKTI

Virüse karşı geliştirilecek ilaçların kullanıma sunulmasına artık sayılı günlerin kaldığı ifade edilirken İngiltere'den sürece dair tüm umutları baltalayacak kötü haberler geldi. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Test ve İzleme hizmeti için sonbahar stratejisini özetleyen belgenin sızdırıldığı ve bu belgede önemli bilgilerin de açığa çıktığı ifade edildi.

HAYATIMIZDA OLMAYA DEVAM EDECEK

Sızdırılan bu belgelerdeki bilgilere göre tüm dünyada insanlar Covid ile uzun yıllar 'endemik' bir hastalık olarak yaşamayı öğrenmek zorunda kalacak. Yani pandemi sürecini geride bıraksak dahi koronavirüs endemik olarak hayatımızın bir alanında uzunca bir süre kalacak.

ÖNLEMLER GEVŞETİLECEK

Aynı belgede İngiltere'nin ilerisi için koronavirüs sürecine karşı atacağı adımlara da ver verilmiş. Buna göre İngiliz hükümeti katı koronavirüs önlemlerini kaldırmaya hazırlanıyor. Rampdown Operasyonu olarak anılan bu plana göre, İngiltere'nin 2022'nin ilk aylarında birçok covid kuralından vazgeçeceği düşünülüyor.

YASAL GEREKLİLİKLER KALDIRILACAK

Sızdırılan 160 sayfalık belgeye göre Rampdown Operasyonu, koronavirüse yakalanan kişilerin on gün boyunca tecrit edilmesine neden olan yasal gerekliliği de ortadan kaldıracak.

Öte yandan İngiliz hükümeti, bakım evleri gibi risk seviyesinin yüksek olduğu yerlerde enfeksiyonlarla mücadeleye odaklandığı için Test ve İzleme sistemini de iptal edebilir