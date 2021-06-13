Koronavirüsün belirtileri bir kez daha değişti! Bazı semptomlar listeden çıkarıldı, yenileri eklendi... İşte yeni semptomlar...

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelemiz bir yılı aşkın süredir küresel çapta devcam ederken virüsün de insanlıkla mücadelesi sürüyor. Konu hakkında çalışmalar hız kesmeden devam ederken bilim insanları, yeni varyasyonlaar ve özellikle de Hindistan mutasyonu olarak bilinen Delta varyantı sebebiyle, Kovid-19'un belirtilerinin değiştiğini ifade etti.

EN YAYGIN BELİRTİLER DEĞİŞTİ

Dünya genelinde 26 milyondan fazla insana bulaşarak 4 milyona yakın kişiyi öldüren koronavirüsün, aşı ile bir nebze olsun etkisi azaltılırken nutasyonların ortaya çıkması, yeni araştırmalarla birlikte yeni gerçekleri de ortaya çıkardı. Hürriyet'in Daily Mail'e dayandırdığı haberine göre, bugüne kadar yapılan en kapsamlı araştırmalardan bir tanesinde, Kovid-19 hastalarında görülen en yaygın belirtiler netlik kazandı.

İLK 3'TE BURUN AKINTISI VAR

King's College London'da görev alan bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmada, virüsün artık farklı davrandığı belirtildi. Bilim insanları Mayıs ayının başından beri hızla yayılan Hint Varyantı'nın semptomlardaki değişikliğin arkasındaki neden olabileceğini düşünürken baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları arasında yer alıyor.

TAT VE KOKU KAYBINDA DÜŞÜŞ

40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı %66, boğaz ağrısı %53, burun akıntısı %49 ve ateş %42 oranında görüldü. Yapılan araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.

İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.

"İNSANLAR SOĞUK ALGINLIĞI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR AMA..."

Ekip adına açıklamalarda bulunan Profesör Tim Spector, virüsün olası yayılmasını engellemek için soğuk algınlığına yakalandığını düşünen insanların test yaptırmaları gerektiğini söyledi. Ülke basınına konuşan Spector, 'İnsanlar bunun mevsimsel bir soğuk algınlığı olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu yanlış' dedi ve bu nedenle pek çok kişinin farkında olmadan virüsü yayabileceğine dikkat çekti.

'Mayıs ayının başından beri en önemli semptomlara bakıyoruz ve bunlar eskisi gibi değil' diyen Spector, 'Bir numara baş ağrısı, ardından boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş. Bütün bunlar eski klasik semptomlar değil, beş numara öksürük' ifadelerini kullandı.

YÜZDE 53'ÜNDE HİÇ BELİRTİ YOK

Geçtiğimiz dönemde 150'ye yakın doktor bir yazı yazarak hükümeti resmi listeye daha fazla soğuk algınlığı benzeri semptomlar eklemeye çağırmıştı. Spector de bu çağrıyı yineledi. Söz konusu mektubun baş yazarı Londra'daki Tower Hamlets'te bir pratisyen hekim olan Dr Alex Sohal, hastaların bu hafif semptomları gördükten birkaç gün sonda Kovid testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan daha önceki araştırmalar, yorgunluğun en sık bildirilen semptom olduğunu, ardından baş ağrısı ve öksürüğün geldiğini göstermişti. 10 bin kişiyle yapılan bir anketle toplanan ve Nisan ayında açıklanan veriler ise virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaklaşık yüzde 53'ünün hiçbir belirti yaşamadığını ortaya koymuştu.