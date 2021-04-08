Koronavirüsün belirtileri değişti: Bu semptomların görüldüğü kişiler mutlaka test yaptırmalı!

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüsün etkileri hız kesmeden devam ediyor. Kendisine karşı geliştirilen aşı karşısında mutasyona uğrayarak hayatta kalmaya çalışan virüsün İngiltere varyasyonu, ülkemizde de ani vaka artışlarına sebep oldu. Üstelik İngiltere mutantının belirtilerinin Kovid-19'dan farklı olması, yeni endişelere neden olurken Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni görülen semptomları açıklayarak bu şikayetleri olan kişilerin PCR testi yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

VAKALARDA DÖRT FARKLI SEMPTOM GÖRÜLÜYOR

İngiltere mutasyonlu virüse yakalananların farklı belirtiler gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. OSman Müftüoğlu, "Hapşırma, burun akıntısı, boğazda yanma gibi klasik nezle belirtisi yaşayanların PCR testinden geçmelerinde fayda var" dedi.

Bugün yayımlanan köşe yazısında İngiltere mutasyonunun tek dezavantajının hızlı yayılması olmadığını belirten Müftüoğlu, yeni virüsün hastalık tablosunda farklı bazı belirtiler olduğunu kaydetti. Daha önceki vakalarda sıklıkla rastlanan ateş, öksürük gibi semptomların İngiliz mutantında yerini hapşırma, geniz ve burun akıntısı, iştahsızlık ve titreme gibi daha önce pek de alışık olmadığımız yeni belirtilere bıraktığını vurgulayan Dr. Müftüoğlu, "Kovid-19’un eski işaretlerine ek olarak son zamanlarda bu dört belirtiye de sık sık rastlıyoruz.

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Bu nedenle hapşırma, burun akıntısı, boğazda yanma gibi klasik nezle belirtisi yaşayanların da muhtemel bir Kovid-19 enfeksiyonunu erken yakalayabilmek amacıyla vakit geçirmeden bir PCR testinden geçmelerinde fayda var." ifadelerini kullandı.

VAKA ARTIŞININ ALTINDA YATAN 3 NEDEN

Son 24 saat içinde 56 binden fazla yeni pozitif vakanın tespit edildiğini vurgulayan Müftüoğlu, vakalarda son günlerde görülen ani artışın nedenlerini ise şöyle sıraladı:

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HANE İÇİNDEKİ RİSK

1-) "Ev içi bulaşlarındaki artış korkunç boyutlara varmış durumda. Dikkatsizlik, özensizlik, biraz da bilgisizlik ve lakaytlık ile birleştiğinde çoğu evde neredeyse bir çeşit 'ev içi salgın' durumu yaşanıyor.

TOPLU TAŞIMALARDAKİ RİSK

2-) Toplu taşıma araçlarındaki tedbirsizlikler de mühim bir salgın tetikçisi haline geldi. Aşırı yolcu yükü özellikle belirli saatlerde muazzam bir virüs trafiğine olanak sağlıyor.

İŞ YERLERİNDEKİ RİSK

3-) İşyerlerindeki bulaşlarda da ciddi artışlar var. Kademeli mesai uygulamasına yeniden ve sıkı bir şekilde geçmek için neden hâlâ bekliyoruz, anlamak mümkün değil."