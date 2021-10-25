Koronavirüsün en çok yayılan varyantı Delta'nın fotoğrafları yayınlandı!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 yılında tanımlanan , B.1.617 adlı Hint suşu (Delta), tüm dünyada baskın hale geldi. Salgının en hızlı bulaşan ve yayılan varyantı olan Delta'nın yaygın olduğu ülkelerde can kayıpları ve vaka sayıları artmaya devam ederken virüs hakkında yapılan araştırmalara bir yenisi eklendi.

Bu kapsamda Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (Vektör), koronovirüsün delta varyantının elektron mikroskobu tarafından elde edilen görüntüsünü paylaştı.

Merkezden virüs hakkında yapılan açıklamada Afrika yeşil maymununun böbrek epitel hücrelerinin kültürü üzerine yapay olarak yerleştirildiği kaydedildi.

DELTA VARYANTI VERİLERİ

Öte yandan Delta varyantının başlıca belirtileri baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, yüksek ateştir. Ayrıca genellikle koku alma duyusu kaybolmaz ve öksürük olmaz. Ayrıca uzmanlara göre, bu tip koronavirüs, rinovirüste olduğu gibi karın ağrısı, kusma ve burundan bol akıntı ile karakterizedir. Hızlı yorgunluk, depresyon ve umutsuzluk duyguları mümkündür.