Koronavirüsten nasıl korundular? Koronavirüsün hiç uğramadığı köy sakinleri açıkladı

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı 400 nüfuslu Göltepe Mahallesi'nde hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı. Mahallenin bu başarısının arkasında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler yatıyor.

Göltepe Mahallesinde yaşayanlar hiçbir zaman maske çıkarmıyor, sosyal mesafe kuralına dikkat ediyorlar. Mahlle sakinleri, il dışından gelen misafirlere uyarıda bulunuyorlar. Vatandaşlar, izolasyon süresi olan 2 haftanın ardından misafirlerle görüşmeye dikkat ediyorlar.

Özel bir televizyon kanalına konuşan köy sakini "Kovid-19 Allah'a şükür gelmedi buraya. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı hijyen mesafe misafir olayını gitmiyoruz kabul etmiyoruz. Heyet olarak da yaşlılarla ilgileniyoruz. İhtiyaçları olanları sokağa çıkma kısıtlamasında yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Göltepe Mahallesi'nde şimdiye kadar hiç pozitif vakanın olmadığını söyleyen İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, "Mahallemiz özellikle koronavirüsle mücadelede muhtarımızla birlikte çok dikkatli davranıyor. İstanbul'dan ve Bursa'dan o kadar misafir gelmesine rağmen çok dikkatli, maske ve mesafeye önem veren mahallemizdir. İnşallah bundan sonra da olmaz. Tüm Bafra'ya ve Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Tez zamanda bu koronavirüsten kurtulmayı temenni ederek herkese sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.

Mahallede imam hatip olarak görev yapan Nazım Yüksel, "Ben buraya göreve geldiğim ilk aydan itibaren Kovid-19 vakaları da ülkemizde de rastlanmaya başladı. Köyümüzde gerçekten 11 aydır herhangi bir vakaya rastlanılmadı. Yaptığımız anonslarla, afişlerle, dezenfektanlarla cemaatimizi uyararak bu süreci bu noktaya getirdik. İnşallah bundan sonra da olmaz. İnşallah ülkemizden defolur gider. Köyümüzün bu sayısına rağmen, kalabalığa rağmen köyümüzde Kovid -19 tanısına rastlanılmadı. İnsanlarımızın duyarlı olması, toplu alanlarda oturulmaması, hijyene dikkat etmeleri sonucunda vakaya rastlanılmadı" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Vesai Çakın ise, "Şu ana kadar çevre köylerin hepsinden bu koronavirüs hastalığını duyduk. Göltepe'de buna rastlamadık. Tedbir alıyoruz. İnsanlardan uzak duruyoruz. Toplu yerlerde fazla kalmıyoruz" şeklinde konuştu.