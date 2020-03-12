Koronavirüsün ilacı hakkında yeni gelişme! Araştırma merkezi aşı geliştirdi

İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi, İsrail'deki bir araştırma merkezinin yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini "birkaç gün" içinde kamuoyuna duyuracağını iddia etti.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KAMUOYUNA DUYURULACAK

İsrail Sağlık Bakanlığından isimleri açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberde, uzmanların virüsün biyolojik mekanizmasını anlamada "önemli bir mesafe" katettiği ve Kovid-19'a karşı bir aşı geliştirdiklerini "birkaç gün" içinde kamuoyuna duyuracağı ileri sürüldü.

TEST AŞAMASI AYLARCA SÜREBİLİR

Söz konusu aşının bir dizi deney ve testten geçtikten sonra kullanıma hazır olabileceği, bu durumun da aylarca sürebileceği iddialarına yer verildi.97 VAKA TESPİT EDİLDİİsrail Sağlık Bakanlığı ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısının 97'ye yükseldiğini duyurdu. Ayrıca, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İsrail hükümeti bir dizi ek önlem açıkladı. Okullarda eğitime devam edilmesi kararlaştırılırken, 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikler yasaklandı.

TOPLANTI VEYA ETKİNLİK YAPILMAMASI TAVSİYE EDİLDİ

Ayrıca, kapalı alanlarda toplantı veya etkinlik yapılmaması tavsiyesinde bulunuldu. Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.İsrail'e gelen yabancılar, karantina altında kalacakları bir adres gösteremezler ise ülkeye alınmayacak. Söz konusu uygulama, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.İRAN,

KORONAVİRÜSÜN İLACINI BULDUĞUNU AÇIKLADI

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüsün ilacını bulduklarını belirterek, "Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse ilacı piyasaya süreceğiz" dedi. Cihanpur, koronavirüsüne yakalanan hastalar için kullanılan ve bağışıklık sistemini güçlendiren Actemra ilacının bazı şehirlerde hastaları iyileştirdiğini söyleyerek, "İlaç 24 saat içerisinde etkisini gösterdi. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz erken" dedi.