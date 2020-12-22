Koronavirüsün mutasyona uğradığını öğrenen Ece Seçkin öyle bir küfür etti ki...

Salgın sürecinde tedbirlere uyarak evden çıkmayan 29 yaşındaki Ece Seçkin, koronavirüs ile ilgili gelişmeleri takip ederek düşüncelerini Twitter hesabı üzerinden sık sık paylaşıyor. Son olarak virüsün mutasyona uğrayıp bulaştırıcılığının arttığını duyan ünlü şarkıcı, öfkeden küfür etti.

"COVID KERE YETER ARTIK"

Twitter hesabından "Mutasyonuna da aşına da bulaş hızına da sosyal mesafene de s... senin covid kere yeter artık s....r git" paylaşımında bulunan Ece Seçkin'in yazısına beğeni yağdı. Bazı kullanıcılar küfürü yerinde bulurken bazıları da tepki gösterdi.

NİKAHINI ERTELEMİŞTİ

Pilot Çağrı Terlemez ile uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik teklifi alan Ece Seçkin, koronavirüs tedbirleri nedeniyle nikahını ertelemişti.