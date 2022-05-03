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Koronavirüsün pençesindeki Çin'de akıl almaz olay! Öldüğü sanılan adam ceset torbasında canlandı! "Hareket ettiğini görmediniz mi?"

Koronavirüs salgınında vakaların arttığı Çin Şanghay eyaletine bağlı Putuo Bölgesi'nde koronavirüs salgınından öldüğü düşünülen bir kişi, ceset torbasına konduktan sonra canlandı. Torbadan çıkan adam koşarak olay yerinden uzaklaşırken o anlar bir Çinli tarafından kaydedildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ediyor, özellikle salgının ilk çıktığı ülke olan Çin'de vaka sayıları artış gösterdi. Sıfır vaka politikası nedeniyle ülkenin belirli bölgelerinde kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasakları uygulanmaya devam ederken akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Koronavirüsün pençesindeki Çin'de akıl almaz olay! Öldüğü sanılan adam ceset torbasında canlandı! Hareket ettiğini görmediniz mi?

TORBADA HAREKETLENDİ

1 Mayıs'ta meydana gelen olayda Çinli emekli bir bakımevi personeli, Kovid-19'dan dolayı öldüğü düşünülerek ceset torbasına konuldu. Daha sonra torba krematoryuma götürülmek için araca bindirildiği sırada torbada hareketlenme yaşandı. 

Koronavirüsün pençesindeki Çin'de akıl almaz olay! Öldüğü sanılan adam ceset torbasında canlandı! Hareket ettiğini görmediniz mi?

CESET TORBASINI AÇTIĞINDA ŞOKE OLDU

Torbanın fermuarını açan yetkili, öldüğü sanılan adamın canlı olan olduğunu ve çuvalın içinde hareket ettiğini bildirdi. 

"HAREKET ETTİĞİNİ GÖRMEDİNİZ Mİ?"

Söz konusu anlar bir Çinli tarafından görüntülenirken, Daily Star'da yer alan habere göre bir işçinin "Buraya gelip ölü mü bakıyorsunuz? Hâlâ nefes alıyor! Hareket ettiğini görmediniz mi?" dediği duyuluyor.

Koronavirüsün pençesindeki Çin'de akıl almaz olay! Öldüğü sanılan adam ceset torbasında canlandı! Hareket ettiğini görmediniz mi?

"YAŞIYOR YÜZÜNÜ KAPATMA"

Bir diğerinin de "Yaşıyor, bir daha yüzünü kapatma" dediği bildirildi. Adamın daha sonra kontrol için hastaneye kaldırıldığı sanılıyor. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan yaşanan skandal olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Koronavirüsün pençesindeki Çin'de akıl almaz olay! Öldüğü sanılan adam ceset torbasında canlandı! Hareket ettiğini görmediniz mi?

CAN KAYBI ARTIYOR

Ayrıca Bloomberg'in haberine göre, sıkı bir sokağa çıkma yasağı getirilse de Şanghay'da 51 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti, şu anki koronavirüs dalgasında hayatını kaybeden sayısı 138'e ulaştı. 

Salgına ilişkin hazırlanan raporlara göre, yetkililerin evcil hayvanları topladıkları ve virüsü yayabilecekleri korkusuyla onları yok ettikleri belirtiliyor. 

Diğer raporlar, insanların uzun süreli bir karantina baskısıyla baş edemeyecekleri için kendi hayatlarını aldıklarını gösteriyor.

Koronavirüsün pençesindeki Çin'de akıl almaz olay! Öldüğü sanılan adam ceset torbasında canlandı! Hareket ettiğini görmediniz mi?

 

Tayfun Altuntaş
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