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Koronavirüs'ün sonuçları içler acısı, ölü sayısı 521'e yükseldi

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521’e ulaştı. 17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558 kişi.

Koronavirüs'ün sonuçları içler acısı, ölü sayısı 521'e yükseldi

Çin Halk Cuhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin açıklamasına göre Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı. 17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558 kişi.

 

 

 

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