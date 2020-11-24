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  3. Koronaya yakalanan Seda Bakan'dan flaş açıklama: İlaç kullanmadan geçiriyorum

Koronaya yakalanan Seda Bakan'dan flaş açıklama: İlaç kullanmadan geçiriyorum

Koronavirüs salgınına yakalanan oyuncu Seda Bakan, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek," İlaç kullanmadan geçiriyorum bu dönemi." dedi.

Koronaya yakalanan Seda Bakan'dan flaş açıklama: İlaç kullanmadan geçiriyorum

Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan ve kendisini evinde karantinaya alan oyuncu Seda Bakan, sağlık durumuna ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Seda Bakan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Biz iyiyiz. Bebişkoyu emzirdiğim için ilaç kullanmadan geçiriyorum bu dönemi. Bebeğe çok yakın olduğum zaman maske takıyorum. Güzel besleniyoruz. C, D ve çinko içeren bir vitamin kullanıyoruz. Umarım bu şekilde geçer, gider. Bu arada gece yatmadan ballı süt iyi geliyor. Herkese sevgiler ve hastalara acil şifalar diliyorum." 

Koronaya yakalanan Seda Bakan'dan açıklama: İlaç kullanmadan geçiriyorum

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seda Bakan,"Covid test sonucum pozitifim çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız" ifadelerini kullanmıştı.

Koronaya yakalanan Seda Bakan'dan flaş açıklama: İlaç kullanmadan geçiriyorum

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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