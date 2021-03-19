Koronaya yakalanan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman hastaneye yatırıldı!

Ünlü oyuncu Tolga Sayışman sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını ve tedavisine hastanede devam edileceğini açıkladı.

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Az önce Kovid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Herkese sağlık günler temenni ediyorum."

TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Geçmişte yayınlanan Elveda Rumeli, Lale Devri, Siyah İnci ve Şampiyon gibi adından söz ettiren dizilerin başrol oyuncusu Tolga Sayışman Almeda Abazi ile evlidir.

Tolga Sayışman hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Tolgahan Sayışman kimdir?