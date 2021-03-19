Koronaya yakalanan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman hastaneye yatırıldı!Tolgahan Sayışman kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Tolgahan Sayışman koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?Maç sonrası Çaykur Rizespor'dan olay paylaşım!Sosyal medyayı yine ikiye böldü! Vedat Milor'dan tatlı anketi: Sütlaç mı, baklava mı?Facebook çöktü mü? | WhatsApp Instagram Facebook sorunu 19 Mart CumaGalatasaray 3- 4 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCUWhatsApp ve Instagram çöktü mü? 19 Mart CumaInstagram çöktü mü? | Instagram akış yenilenemedi sorunu 19 Mart CumaWhatsapp çöktü mü? | Whatsapp neden açılmıyor? 19 Mart CumaDikkat çeken görüntü! ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken 3 kez düştü
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  3. Koronaya yakalanan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman hastaneye yatırıldı!

Koronaya yakalanan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman hastaneye yatırıldı!

Ünlü oyuncu Tolga Sayışman sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını ve tedavisine hastanede devam edileceğini açıkladı.

Koronaya yakalanan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman hastaneye yatırıldı!

Ünlü oyuncu Tolga Sayışman sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını ve tedavisine hastanede devam edileceğini açıkladı.

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Az önce Kovid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Herkese sağlık günler temenni ediyorum." 

Tolgahan Sayışman kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Tolgahan Sayışman koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?

TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Geçmişte yayınlanan Elveda Rumeli, Lale Devri, Siyah İnci ve Şampiyon gibi adından söz ettiren dizilerin başrol oyuncusu Tolga Sayışman Almeda Abazi ile evlidir.

Tolga Sayışman hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Tolgahan Sayışman kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Tolgahan Sayışman koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?Tolgahan Sayışman kimdir?

 

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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