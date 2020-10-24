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Koronaya yakalanmıştı! Bakan Fahrettin Koca'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklama yaptı.

Koronaya yakalanmıştı! Bakan Fahrettin Koca'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

 

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede tedavi altına alınmıştı. Daha sonra Kovid-19 şüphesiyle İmamoğlu'na yapılan testin sonucunun pozitif çıktığı duyurulmuştu. Çok sayıda siyasi parti lideri, belediye başkanı ve siyasiler  İmamoğlu için geçmiş olsun mesajı paylaşmıştı.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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