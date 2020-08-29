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  3. Koronaya yakalanmıştı! Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu belli oldu

Koronaya yakalanmıştı! Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu belli oldu

Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu koronavirüs tedavisi gören kardeşinin evinde tedavisinin devam ettiğini belirterek durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Koronaya yakalanmıştı! Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu belli oldu

Koronavirüs salgınına yakalanan İlahiyatçı yazar Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.Nihat Hatipoğlu'nun Ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu, kardeşinin sağlık durumuna ilişkin olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar kardeşler! Yoğun telefon ve mesajlar üzerine bu bilgilendirmeyi yapmak zorunda kaldım. Nihat hocamız elhamdulillah iyidir. Evinde tedavisi devam etmektedir. Sizlere teşekkür ediyor ve dualarınızı talep ediyor. Allah hepinizden razı olsun" 

 

HATİPOĞLU'NDAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Evinde izolasyon sürecinde olan ve tedavisi süren Nihat Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Dostlarım.İnşallah sıkıntıyı aşacağım. dualarınızla. Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz.Her kesimden,düşünceden,her meslek gurubundan.Küçüğü büyüğü, açığı kapanılısı.7 den 77 ye.Sizi seviyorum.Yaptığınız güzel duaların milyoncasını Allah size saysın.Amin" ifadelerine yer verdi.

NİHAT HATİPOĞLU'NUN SON DURUMU

İlahiyatçı yazar Nihat Hatipoğlu'nun 25 Ağustos günü koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Hatipoğlu'nun sağlık durumu iyiye giderken evde izolasyon süreci sürüyor.

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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