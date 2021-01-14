Koronayı atlatan Hadise'den itiraf: Koronayı atlattım ama anksiyete kaldı

Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve hastalık sürecini evinde geçirmişti.

Yılbaşı akşamı gerçekleşen 'O Ses Türkiye'nin kamera arkasını youtube kanalında yayınlayan Hadise, hastalık süresince yaşadıklarını ve hissettiklerini en ayrıntılı şekilde anlattı.

Rahatsızlığı geçmesine rağmen kendinde büyük etkiler bıraktığını ifade eden Hadise korona endişesinin kendisinde anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yol açtığını belirtti.

Hadise yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti;

"Benim için zor bir süreçti. Hastanelik olmadım. Bu süreci daha zor durumda hastanelerde geçiren insanları görünce şükrettim. 2 hafta kendi evimde tek başıma kaldım. 4 hafta boyunca öksürdüm. Başım çok fena ağrıdı. Kusmalarım çok oldu. 5. günümde tat ve koku almamaya başladım. Asıl beni mahveden korku oldu. Televizyonlarda sürekli izlediğimiz o kötü görüntüler beni panikletti. Endişeden anksiyete oldum. Öksürük geçmiyor. Acaba sesimi etkileyecek mi, şarkı söyleyebilecek miyim? şeklinde kafamda deli sorular vardı. Neyse ki koronayı atlattım. Ama anksiyete kaldı."