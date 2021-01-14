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  3. Koronayı atlatan Hadise'den itiraf: Koronayı atlattım ama anksiyete kaldı

Koronayı atlatan Hadise'den itiraf: Koronayı atlattım ama anksiyete kaldı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Hadise, yayınladığı videoda hastalık süresince yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Koronayı atlatan Hadise'den itiraf: Koronayı atlattım ama anksiyete kaldı

Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve hastalık sürecini evinde geçirmişti.

Koronayı atlatan Hadise'den itiraf: Koronayı atlattım ama anksiyete kaldı

Yılbaşı akşamı gerçekleşen 'O Ses Türkiye'nin kamera arkasını youtube kanalında yayınlayan Hadise, hastalık süresince yaşadıklarını ve hissettiklerini en ayrıntılı şekilde anlattı.

Koronayı atlatan Hadise'den itiraf: Koronayı atlattım ama anksiyete kaldı

Rahatsızlığı geçmesine rağmen kendinde büyük etkiler bıraktığını ifade eden Hadise korona endişesinin kendisinde anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yol açtığını belirtti.

tt-002.Koronayı atlatan Hadise'den itiraf: Koronayı atlattım ama anksiyete kaldı

Hadise yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti;

"Benim için zor bir süreçti. Hastanelik olmadım. Bu süreci daha zor durumda hastanelerde geçiren insanları görünce şükrettim. 2 hafta kendi evimde tek başıma kaldım. 4 hafta boyunca öksürdüm. Başım çok fena ağrıdı. Kusmalarım çok oldu. 5. günümde tat ve koku almamaya başladım. Asıl beni mahveden korku oldu. Televizyonlarda sürekli izlediğimiz o kötü görüntüler beni panikletti. Endişeden anksiyete oldum. Öksürük geçmiyor. Acaba sesimi etkileyecek mi, şarkı söyleyebilecek miyim? şeklinde kafamda deli sorular vardı. Neyse ki koronayı atlattım. Ama anksiyete kaldı."

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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