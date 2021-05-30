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  3. Koronayı atlatanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl tavsiye etti: Kovid-19’u atlatanlar Sinovac ile aşılansın!

Koronayı atlatanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl tavsiye etti: Kovid-19’u atlatanlar Sinovac ile aşılansın!

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizde uygulanan SinoVac ve BioNTech'in hangisinin daha etkili olduğu tartışmaları devam ederken Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den önemli bir açıklama geldi. Kurugöl, Kovid-19'u atlatanların Çin aşısı olan SinoVac'ı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Koronayı atlatanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl tavsiye etti: Kovid-19’u atlatanlar Sinovac ile aşılansın! 1118

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizde başlatılan aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan aşı ikna ekipleri kapı kapı dolaşırken bir yandan da aşı tedarikleri ve anlaşmalar sürüyor. Bununla birlikte vatandaşlar da hangi aşının daha etkili olduğu, hangisinin daha fazla yan etkisi olduğu, hangi yaş grubunun hangi aşıyı yaptırması gerektiği gibi soruların cevabını araştırıyor.