Koronayı atlatanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl tavsiye etti: Kovid-19’u atlatanlar Sinovac ile aşılansın!
Koronayı atlatanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl tavsiye etti: Kovid-19’u atlatanlar Sinovac ile aşılansın!
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizde uygulanan SinoVac ve BioNTech'in hangisinin daha etkili olduğu tartışmaları devam ederken Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den önemli bir açıklama geldi. Kurugöl, Kovid-19'u atlatanların Çin aşısı olan SinoVac'ı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.