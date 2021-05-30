Koronayı atlatanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl tavsiye etti: Kovid-19’u atlatanlar Sinovac ile aşılansın!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizde başlatılan aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan aşı ikna ekipleri kapı kapı dolaşırken bir yandan da aşı tedarikleri ve anlaşmalar sürüyor. Bununla birlikte vatandaşlar da hangi aşının daha etkili olduğu, hangisinin daha fazla yan etkisi olduğu, hangi yaş grubunun hangi aşıyı yaptırması gerektiği gibi soruların cevabını araştırıyor.