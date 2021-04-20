Koronayı yenen Muharrem İnce ve eşi hastaneden taburcu oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12 Nisan günü koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Muharrem İnce evinde tedavi gördükten sonra tedbir amaçları olarak Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Daha sonra testi pozitif çıkanİnce'nin eşi Ülkü İnci de Muharrem İnce ile birlikte müşahede altına alınmıştı. Bugün itibariyle tedavisi tamamlanan Muharrem İnce ve Ülkü İnci çifti hastaneden taburcu oldu.

SOSYAL MEYDADAN DUYURDU

Taburcu olmasına ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda bulunan Muharrem İnce, "Eşimle birlikte hastaneden taburcu olduk. Çok şükür ikimiz de iyiyiz ve evimizdeyiz. Sağlık dileklerini gönderen herkese ve tedavimizle ilgilenen Başhekim Aziz Surel’e, İhsan Ateş hocaya ve ekibine, tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkürler. Sağlıklı günlerde buluşacağız." ifadelerini kullandı.