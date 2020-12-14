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  3. Koronayı yenen Yılmaz Vural gözyaşlarıyla taburcu oldu!

Koronayı yenen Yılmaz Vural gözyaşlarıyla taburcu oldu!

Koronavirüs sonucunun pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi gören Yılmaz Vural, tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu oldu. Hastane çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, yaşadığı süreci anlatırken gözyaşlarını tutamadı. O anlar kameralara saniye saniye böyle yansıdı.

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14 Aralık 2020 Pazartesi 17:15
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