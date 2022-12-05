Koroner Kalp Hastalığı! Pendik Bölge Hastanesi Doktorları Bilgilendiriyor!

Özel Pendik Bölge Hastanesi hekimleri "Koroner Kalp Hastalığı" konusunda haber sitemize bir bilgilendirme yazısı paylaştı. Paylaşılan yazıda; koroner kalp hastalığı nedir, belirtileri neler? Koroner kalp hastalığı risk faktörleri nelerdir? gibi bir çok soruya yanıt verildi. İşte detaylar

YAYINLAMA
Google News
Koroner Kalp Hastalığı! Pendik Bölge Hastanesi Doktorları Bilgilendiriyor!

Koroner arterler daraldığında göğüste gerginlik, yanmalı bası hissi, genellikle çeneye ve sol kola doğru yayılan ağrılar meydana gelir. Egzersiz ve stres gibi kalbin kan ihtiyacını arttıran durumlarda ortaya çıkar ve istirahatle genellikle geçer. Koroner arterin aniden tıkanması durumunda şiddetli göğüs ağrısı ile birlikte ortaya çıkan tabloya kalp krizi adı verilir.

KORONER KALP DAMAR HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİ

Sigara birçok hastalıkta olduğu gibi koroner arter hastalığının oluşmasında etken bir faktördür. Sigara, koroner damarları daraltmak suretiyle kalbin beslenmesini bozar.

Düzensiz ve aşırı yağlı beslenen kişilerde kolesterol seviyesi yükselir ve kan basıncı(tansiyon) artar.

Şeker hastası (Diyabet) olanların hangi yaşta olurlarsa olsunlar koroner hastalık riski yükselir, bu nedenle çok dikkatli olmaları gerekir.

Alkol kullanımı da hastalığa yakalanma riskini arttırır.

Ayrıca stresli yaşam sürenler, spor yapmayıp hareketsiz bir yaşam tarzını seçen kişiler de yüksek risk altındadır.

Şüphesiz genetik faktörler diğer risk faktörleri ile beraber damar sertliği’ne yol açar.

İşte bütün risk faktörlerinin bir araya gelmesi koroner damar hastalığı’nın oluşmasına yol açar.

Koroner Kalp Hastalığı Nedir, Koroner Hastalığı Belirtileri Neler?

KORONER KALP DAMAR HASTALIĞI TANISI NASIL KONUR?

Dikkatli bir sorgulama ve kalp damar muayenesi sonrasında kardiyoloji uzmanı aşağıdaki kardiyolojik testlere başvurur.

  • Efor Testi
  • Ekokardiyografi (EKO)
  • Ritm Holter
  • Koroner Anjiyografi

KORONER DAMAR HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE ADIMLAR

Yaşamın yeniden düzenlenmesi: Beslenme önerileri (Diyetisyen takibi), egzersiz ve stresten uzak bir yaşam, sigara ve alkol alışkanlıklarının terkedilmesi

Kardiyolojik İlaç Tedavileri

Anjiyografik İşlemler (koroner kalp Balon-Stent);Vakanın durumuna göre tıkanmış koroner damar içine balon ya da stent konulma işlemine karar verilir

Koroner Bypass Operasyonu: Stent veya balon tedavisinden beklenen fayda sağlanmadığı veya kalbin koroner damarlardaki darlıkların balon veya stent tedavisine uygun olmadığı veya riskli olduğu durumlarda tercih edilir. Bypass Operasyonu; daralmış ya da fonksiyon görmeyen koroner damarları yeniden çalışabilir hale getirir. Bu işlem hastanemizin kalp-damar cerrahisi uzman ekibi tarafından yapılır.

Kardiyak Rehabilitasyon: Bu tedavi koroner arter hastalığı olan hastalara her aşamada uygulanabilir. Bu uygulama yeni atakları önlemek, yaşam konforunu artırmak için son 10 yıldır uygulanmakta olan başarılı bir tedavi yöntemidir.

Önemli Bilgilendirme: Bu sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Koca açıkladı! Şehir hastanelerinin sayısı artacak!
Bakan Koca açıkladı! Şehir hastanelerinin sayısı artacak!
Dr. Zeynep Banu Ramazanoğlu'dan dikkat çekici açıklama “HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır”
Dr. Zeynep Banu Ramazanoğlu'dan dikkat çekici açıklama “HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır”
Tüp Mide Ameliyatı Nedir, Hangi Durumlarda Yapılır? Bölge Hastanesi Doktorları Bilgilendiriyor!
Tüp Mide Ameliyatı Nedir, Hangi Durumlarda Yapılır? Bölge Hastanesi Doktorları Bilgilendiriyor!
STENA Stent tedavisi Kalp ve damar cerrahisinde en tehlikeli hastalıklar arasında gösteriliyor
STENA Stent tedavisi Kalp ve damar cerrahisinde en tehlikeli hastalıklar arasında gösteriliyor
Son Haberler
Erken müdahale hayat kurtardı! Karşı takımın oyuncusuyla çarpışan futbolcunun dili boğazına kaçtı
Erken müdahale hayat kurtardı! Karşı takımın oyuncusuyla çarpışan futbolcunun dili boğazına kaçtı
Siz de vicdan kalmamış! Kedi ve köpeklerin mama yediği kaba zehir bırakmışlar: Ölen kedi ve hastalanan köpekler var
Siz de vicdan kalmamış! Kedi ve köpeklerin mama yediği kaba zehir bırakmışlar: Ölen kedi ve hastalanan köpekler var
Son dakika | İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
Son dakika | İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
Kiracılara sevindiren haber! Uzman isim açıkladı: Zam farkları geri alınabilecek
Kiracılara sevindiren haber! Uzman isim açıkladı: Zam farkları geri alınabilecek
Özel Pendik Bölge Hastanesi doktorları boyun fıtığı hastalığını ve tedavi yöntemlerini anlattı!
Özel Pendik Bölge Hastanesi doktorları boyun fıtığı hastalığını ve tedavi yöntemlerini anlattı!
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları nasıl ve nerden yapılacak? Hangi branştan kaç kişi alınacak?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları nasıl ve nerden yapılacak? Hangi branştan kaç kişi alınacak?
Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvurular başladı! İşte başvuru tarihleri ve alım yapılacak personel dağılımı...
Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvurular başladı! İşte başvuru tarihleri ve alım yapılacak personel dağılımı...
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 5 Aralık 2022 Pazartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 5 Aralık 2022 Pazartesi maç programı
Kandilli Rasathanesi duyurdu: 3.8 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu: 3.8 büyüklüğünde deprem!
Ünlü manken Özge Ulusoy'un acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı!
Ünlü manken Özge Ulusoy'un acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı!
İtalya’nın Milano kentinde sol görüşlülerin aşırı sağcılara doğru yürüdü, olaylar çıktı
İtalya’nın Milano kentinde sol görüşlülerin aşırı sağcılara doğru yürüdü, olaylar çıktı
Yaklaşık 6 yıl süren davada doktorlar döner sermaye ek ödemelerini geri alacak
Yaklaşık 6 yıl süren davada doktorlar döner sermaye ek ödemelerini geri alacak
Hindistan'da fiziksel temas olmadan yapay zekayla meme kanseri teşhis eden cihaz geliştirildi
Hindistan'da fiziksel temas olmadan yapay zekayla meme kanseri teşhis eden cihaz geliştirildi
Diyet yapanlar, kilo vermek isteyenler buraya! Meyvelerin yararları neler? En düşük ve en yüksek kalorili meyve hangisi? Sizler için araştırdık...
Diyet yapanlar, kilo vermek isteyenler buraya! Meyvelerin yararları neler? En düşük ve en yüksek kalorili meyve hangisi? Sizler için araştırdık...
Yorumlananlar
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
Serdar Tuncer'in MY Mecra programında tepki çeken anlar! Yunus Peygamber hakkında ağızları açık bırakacak ifadeler kullanıldı!
Serdar Tuncer'in MY Mecra programında tepki çeken anlar! Yunus Peygamber hakkında ağızları açık bırakacak ifadeler kullanıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"