Koroner Kalp Hastalığı Nedir, Koroner Hastalığı Belirtileri Neler?

Koroner arterler daraldığında göğüste gerginlik, yanmalı bası hissi, genellikle çeneye ve sol kola doğru yayılan ağrılar meydana gelir. Egzersiz ve stres gibi kalbin kan ihtiyacını arttıran durumlarda ortaya çıkar ve istirahatle genellikle geçer. Koroner arterin aniden tıkanması durumunda şiddetli göğüs ağrısı ile birlikte ortaya çıkan tabloya kalp krizi adı verilir.

KORONER KALP DAMAR HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİ

Sigara birçok hastalıkta olduğu gibi koroner arter hastalığının oluşmasında etken bir faktördür. Sigara, koroner damarları daraltmak suretiyle kalbin beslenmesini bozar.

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Düzensiz ve aşırı yağlı beslenen kişilerde kolesterol seviyesi yükselir ve kan basıncı(tansiyon) artar.

Şeker hastası (Diyabet) olanların hangi yaşta olurlarsa olsunlar koroner hastalık riski yükselir, bu nedenle çok dikkatli olmaları gerekir.

Alkol kullanımı da hastalığa yakalanma riskini arttırır.

Ayrıca stresli yaşam sürenler, spor yapmayıp hareketsiz bir yaşam tarzını seçen kişiler de yüksek risk altındadır.

Şüphesiz genetik faktörler diğer risk faktörleri ile beraber damar sertliği’ne yol açar.

İşte bütün risk faktörlerinin bir araya gelmesi koroner damar hastalığı’nın oluşmasına yol açar.

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KORONER KALP DAMAR HASTALIĞI TANISI NASIL KONUR?

Dikkatli bir sorgulama ve kalp damar muayenesi sonrasında kardiyoloji uzmanı aşağıdaki kardiyolojik testlere başvurur.

Efor Testi

Ekokardiyografi (EKO)

Ritm Holter

Koroner Anjiyografi

KORONER DAMAR HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE ADIMLAR

Yaşamın yeniden düzenlenmesi: Beslenme önerileri (Diyetisyen takibi), egzersiz ve stresten uzak bir yaşam, sigara ve alkol alışkanlıklarının terkedilmesi

Kardiyolojik İlaç Tedavileri

Anjiyografik İşlemler (koroner kalp Balon-Stent);Vakanın durumuna göre tıkanmış koroner damar içine balon ya da stent konulma işlemine karar verilir

Koroner Bypass Operasyonu: Stent veya balon tedavisinden beklenen fayda sağlanmadığı veya kalbin koroner damarlardaki darlıkların balon veya stent tedavisine uygun olmadığı veya riskli olduğu durumlarda tercih edilir. Bypass Operasyonu; daralmış ya da fonksiyon görmeyen koroner damarları yeniden çalışabilir hale getirir. Bu işlem hastanemizin kalp-damar cerrahisi uzman ekibi tarafından yapılır.

Kardiyak Rehabilitasyon: Bu tedavi koroner arter hastalığı olan hastalara her aşamada uygulanabilir. Bu uygulama yeni atakları önlemek, yaşam konforunu artırmak için son 10 yıldır uygulanmakta olan başarılı bir tedavi yöntemidir.

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