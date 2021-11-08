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Korozyon ne demek, TDK'ya göre Korozyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Korozyon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Korozyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Korozyon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Korozyon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Korozyon ne demek, TDK'ya göre Korozyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Korozyon ne demek? Korozyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi korozyon kelimesi. Peki korozyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre korozyon nedir, korozyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KOROZYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Korozyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Korozyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre korozyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aşındırma

KOROZYON KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- korozyon akımı, korozyon derinliği, grafitli korozyon, yerel korozyon, alaşım korozyonu, aralık korozyonu, çukur korozyonu, gaz korozyonu, kaynak korozyonu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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