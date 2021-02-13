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Korsan saldırısına uğrayan Türk denizcilerden iyi haber!

Son dakika haberi... Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayarak kaçırılan 15 Türk gemiciden 6'sının Büyükelçiliğe geldikleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Korsan saldırısına uğrayan Türk denizcilerden iyi haber!

Nijerya açıklarında deniz haydutları tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı. Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, 6 Türk denizcinin büyükelçiliğe getirildiğini, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve aileleriyle görüştüklerini söyledi.

Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemicinin 6'sı Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde başkent Abuja'ya ulaştırılarak, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi.

"EN YAKIN ZAMANDA TÜRKİYE'YE DÖNECEKLER"

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, gemicilerle ilgili son durumu anlattı:

"Sağlık durumları gayet iyi, aileleriyle telefonda görüştüler. Vatandaşlarımızı iyi görmek bize teselli verdi, en yakın zamanda Türkiye'ye dönecekler. Diğer 9 denizciyle de gün içinde buluşacağız."

Serbest bırakılanlardan Mesut Meral, sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, "Her şey yolunda, Türkiye'deki ailelere şunu söyleyebilirim, kesinlikle üzülmesinler, en yakın zamanda ülkemize döneceğiz" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramış, gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, 3 mürettebatla Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.

Dün de Almanya Hamburg merkezli yürütülen operasyonlarla 15 Türk denizci kurtarılmıştı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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