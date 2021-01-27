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  3. Korsan saldırısında hayatını kaybetmişti: Gemici Farman İsmaılov'un cenazesi ülkesine gönderildi

Korsan saldırısında hayatını kaybetmişti: Gemici Farman İsmaılov'un cenazesi ülkesine gönderildi

Gine körfezi açıklarında korsanların saldırısına uğrayarak kaçırılan ve mürettebatı Türklerden oluşan Mozart isimli gemide hayatını kaybeden gemici Farman Ismaılov'un cenazesi, İstanbul aktarmalı olarak memleketi Azerbaycan'a gönderildi.

Korsan saldırısında hayatını kaybetmişti: Gemici Farman İsmaılov'un cenazesi ülkesine gönderildi

Gine körfezi açıklarında mürettebatı Türklerden oluşan geminin korsanlar tarafından kaçırılması sırasında hayatını kaybeden Azerbaycanlı gemici Farman Ismaılov'un cenazesi İstanbul aktarmalı olarak ülkesine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında mürettebatı Türklerden oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart isimli bir gemi silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılmış 15 personel ise rehin alınmıştı. İlk belirlemelere göre 19 kişilik mürettebattan Azerbaycanlı 2. Mühendis Farman Ismaılov ise hayatını kaybetmişti.

Korsan saldırısında hayatını kaybetmişti: Gemici Farman İsmaılov'un cenazesi ülkesine gönderildi.

ÖNCE İSTANBUL'A ARDINDAN BAKÜ'YE

Farman Ismaılov'un cenazesi Gabon'un başkenti Libreville'den havalanan Türk Hava Yolları'na ait uçakla bu sabaha karşı saat 04.30'da İstanbul Havalimanı'na getirildi. Farman Ismaılov'un cenazesi Bakü'ye gidecek TK332 sefer sayılı THY uçağına nakledildi. Ismaılov'un cenazesini taşıyan uçak, Azerbaycan'a gitmek üzere saat 07.25'te havalandı.

Korsan saldırısında hayatını kaybetmişti: Gemici Farman İsmaılov'un cenazesi ülkesine gönderildi.

Korsan saldırısında hayatını kaybetmişti: Gemici Farman İsmaılov'un cenazesi ülkesine gönderildi.

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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