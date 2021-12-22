Kort ne demek, TDK'ya göre Kort kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kort ne demek? Kort TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kort kelimesi. Peki kort ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kort nedir, kort kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KORT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kort kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kort kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre kort kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tenis oynanan alan, tenis sahası, tenis kortu



KORT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Otelin tenis kortunu geçtik.



KORT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tenis kortu

